الأحد المُثير.. الأنظار تتوجه صوب ديربي مدريد وصراع ناري بين ارسنال وتوتنهام

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيأرسنال × توتنهام- الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1برايتون × بورنموث- الساعة 4 عصراليفربول × وست هام يونايتد- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2تشيلسي × أستون فيلا- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5شيفلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسبانيريال سوسييداد× خيتافي- الساعة 3 عصرًارايو فاليكانو× فياريال- الساعة 5:15 مساءلاس بالماس× غرناطة- الساعة 7:30 مساءريال بيتيس×قاديش- الساعة 7:30 مساءأتلتيكو مدريد×ريال مدريد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطاليإمبولي× إنتر ميلان- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة Sky Sport Calcio 1أتلانتا× كالياري- الساعة 4 عصرًاأودينيزي× فيورنتينا- الساعة 4 عصرًابولونيا× نابولي- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 FRتورينو× روما- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports Fr 5 HD maxمواعيد مباريات الدوري الألمانيباير ليفركوزن× هايدنهايم- الساعة 4:30 عصراآينتراخت فرانكفورت× فرايبورج- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد مباريات الدوري الفرنسيميتز× ستراسبورج- الساعة 2 ظهرًالانس× تولوز- الساعة 4 عصرًاكليرمون فوت 63× لوهافر- الساعة 4 عصرًامونبلييه× رين- الساعة 6 عصرًاباريس سان جيرمان× مارسيليا- الساعة 9:45 مساء