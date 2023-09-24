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خامس فوز توالياً.. إنتر ميلان يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي
Alsumaria Tv
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حقق إنتر ميلان اليوم الأحد، فوزاً عصيباً بنتيجة (0-1)، على إمبولي في عقر دار الأخير خلال مباراة الفريقين في الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.
وعلى أرضية ملعب كارلو كاستيلاني، سجل فدريكو ديماركو في الدقيقة 51، هدف الإنتر والمباراة الوحيد.
بهذا الانتصار، يضيف النيراتزوري، 3 نقاط جديدة إلى رصيده الذي أصبح 15 نقطة، ليتصدر جدول الكالتشو بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ووصيفه وجاره اللدود ميلان.
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