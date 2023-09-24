نابولي يصدر بيانا قبل مواجهة الريال في دوري الابطال

وقال نابولي، في بيان رسمي: "نفاد كل التذاكر المتاحة لمباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد".وسيكون بذلك ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل نابولي، كامل العدد في المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 3 تشرين أول المقبل.وكان نابولي بدأ مشواره الأوروبي بالفوز (2-1) على براجا يوم الأربعاء، بينما شهدت المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة فوز ريال مدريد على يونيون بيرلين بنتيجة (1-0).يذكر أن نابولي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في في الموسم الماضي، قبل أن يودع المنافسات أمام ميلان بنتيجة (2-1)، في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.