سان جيرمان يتلقى صدمة كبرى.. إصابة مبابي

ويتعلق الأمر، بإصابة نجم الفريق الأول كيليان مبابي، الذي غادر الملعب في الدقيقة (31)، ودخل مكانه المهاجم البرتغالي، جونزالو راموس، المعار من بنفيكا.في البداية شعر مبابي بآلام في كاحل القدم الأيسر، عند الدقيقة 13، بعدما تعرض لالتواء أثناء محاولته مراوغة أحد مدافعي مارسيليا.وظل النجم الباريسي خارج الملعب لما يقرب من 4 دقائق، وسط محاولات من الجهاز الطبي لتخفيف آلامه وإعادته للملعب مجدداً.وبعد مشاورات بين الجهاز الطبي، اطمأن إنريكي على جاهزية مبابي، الذي عاد مجددا للملعب بعد 4 دقائق، لعب خلالها الفريق الباريسي منقوصاً.لكن عند الدقيقة (31)، لم يستطع مبابي تحمل الآلام، وغادر الملعب مصاباً.