ساهمت بفوز أتلتيكو.. الريال يُدين حكم مباراة الديربي بـ 4 أخطاء تحكيمية

السومرية نيوز – رياضة



قامت قناة ريال مدريد بتوجيه انتقادات لاذعه للحكم ألبيروخا روخاس ولغرفة الفيديو، وذلك بعد الأخطاء التي تم ارتكابها بالمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وكان أتلتيكو قد نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد مساء أمس في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب وانداميتروبوليتانو، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، سجلهما موراتا هدفين وجريزمان، فيما سجل كروس هدف الميرنجي الوحيد.



ووفقًا لما جاء بصحيفة ماركا، فإن ريال مدريد أعرب عبر قناته الخاصة عن أسفه للأخطاء الأربعة التي ارتكبها حكم مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد والتي كلفت النادي الملكي خسارة 3 نقاط هامة في مشوار الليجا.