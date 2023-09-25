تشافي يعلق على خسارة ريال مدريد في الديربي

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال مايوركا، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء: "لقد شاهدت الديربي، لقد كانت مباراة رائعة، والنتيجة إيجابية للغاية بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وهو أمر مهم للغاية، وليس لدي شيء يمكن قوله عن أنشيلوتي أو مدريد".وأضاف: "نحن لا نعمل على التوقعات نذهب مباراة تلو الأخرى، لدينا بعض المباريات المعقدة وإذا كنا متصدرين حاليا فهذا لأننا نقوم بالأمور بشكل جيد ونلعب بشكل جيد أيضًا، نحن نعيش أسبوعا مثاليا، بدأ بتجديد عقدي، ثم انتصار لبرشلونة، وهزيمة ريال مدريد وأصبحنا مُتصدرين".وأردف: "دائمًا أرى ريال مدريد فريقًا قويًا، لكن مثل جميع الفرق لديه نقاط قوة وضعف، وعندما يقترب موعد مباراتنا ضدهم سوف أقوم بتحليل الأمور بشكل أكبر".ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الأخير على سيلتا فيغو في مباراة مثيرة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في تسع دقائق، بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.ويرغب برشلونة بالحفاظ على صدارة جدول الترتيب بعد خسارة غريمه التقليدي ريال مدريد أمس من أتلتيكو مدريد.والتقى برشلونة بمنافسه مايوركا في 62 مباراة بالدوري الإسباني، حيث فاز الفريق الكتالوني في 39 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 13 مباراة