ما الذي دفع جوارديولا للتخلص من كانسيلو.. هل بينهم خلاف؟

وتحولت وضعية كانسيلو في صفوف مانشستر سيتي، من لاعب حاسم ومؤثر في التشكيل الأساسي للفريق، للاعب غير مرغوب فيه.وبالفعل تمت إعارة كانسيلو في يناير/كانون الثاني الماضي لصفوف بايرن ميونخ، قبل أن يعار من جديد لبرشلونة.وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا"، فقد نشأ الخلاف بين جوارديولا وكانسيلو من ديربي مانشستر الذي خسره السيتي (2-1) في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما رأى المدرب الإسباني شيئا لم يعجبه من لاعبه البرتغالي.وفي المباراة التالية، تم استبعاد كانسيلو لصالح ريكو لويس، الذي قدم أداء جيدا في الفوز 4-2 على توتنهام، ثم أبقى جوارديولا الأمور على حالها في فوز السيتي (3-0) على وولفرهامبتون في المباراة التالية.وفي الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي، استمر كانسيلو على مقاعد البدلاء، وعندما سمع جوارديولا وشاهد سلوكيات اللاعب وتعليقاته مع زملائه على مقاعد البدلاء، أخبر المديرين تكسيكي بيجيريستين وفيران سوريانو، بأنه يجب إخراج كانسيلو من غرفة تبديل الملابس.وينتظر برشلونة انتهاء الموسم الجاري، من أجل التفاوض مع السيتي، على شراء كانسيلو بشكل نهائي.