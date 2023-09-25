نيمار يكشف مفاجأة.. يخطط للعودة الى ناديه السابق

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يخطط نيمار للعودة إلى سانتوس في نهاية الموسم المقبل، من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أصدقاء مقربين من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع الهلال، بسبب نيته العودة إلى سانتوس على غرار ما فعل روبينيو في عام 2010 قبل المونديال.وأوضحت أن نيمار تواصل مع مسؤولي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، وأن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.يذكر أن نيمار لديه عقد مع الهلال حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.وزعمت تقارير مؤخرا بأن نيمار دخل في أزمة مع مدربه خورخي جيسوس، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي.