رئيس الليغا يبدي موقفاً بشأن مبابي: سيكون مدريدياً العام المقبل

السومرية نيوز – رياضة



أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ثقته في إتمام انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للدوري الإسباني الموسم المقبل.



وقال تيباس، في تصريح لقناة "موفيستار بلس" الإسبانية: "لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي".



وأضاف: "مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم المقبل، بنسبة 70 أو 80%".