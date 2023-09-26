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رسمياً.. "ميمي" يوقع مع نادي الشرطة لموسم واحد (صور)

رياضة

2023-09-26 | 02:44
رسمياً.. &quot;ميمي&quot; يوقع مع نادي الشرطة لموسم واحد (صور)
700 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، اليوم الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023، توقيعها مع لاعب المنتخب الوطني مهند علي "ميمي" لموسم واحد.

وذكر النادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مراسيم توقيع العقد جرت في مقر نادي الشرطة لتمثيل فريق كرة القيثارة لموسم واحد".
 
 
وكان مفاوضات ميمي مع نادي بارتيزان بلغراد وهو من الأندية البارزة في الدوري الصربي الممتاز ويحتل حاليا المركز الثالث بالدوري قد فشلت ولم تنجح.

وسبق لمهند علي أن مثَّل الشرطة قبل أن يخوض غمار أكثر من رحلة احترافية لم يكتب لأغلبها النجاح بسبب نحس الإصابة الذي لازمه لفترات طويلة. وربما تكون العودة إلى الشرطة الذي شهد انطلاقته للنجومية هو الخيار الأنسب للنجم مهند علي في الوقت الحالي ليتمكن تدريجياً من استعادة جاهزيَّته الفنية والبدنية.

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