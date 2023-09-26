سر إقبال الرياضيين على العلاج بالحجامة.. رونالدو وصلاح أشهر من لجأوا إليها (صور)

السومرية نيوز – رياضة



يُعد العلاج بالحجامة واحداً من أكثر الخيارات المفيدة لكثير من الرياضيين على اعتبار أنها تساعد على سرعة الشفاء من الإصابات والأمراض وهو أمر أكدته مواقع إلكترونية شهيرة متخصصة في الطب الرياضي.



وفي العديد من الدول العربية والإسلامية يُنظر إلى الحجامة على أنها جزء من الطب النبوي، ويتم إجراؤها عبر وضع أكواب على أماكن معينة من الجسم، تعمل على خلق ضغط أقل من الضغط الجوي إما عن طريق الحرارة أو الشفط، ويتوافر نوعان منها هما الجافة والرطبة (الدامية) وفق موقع scsportstherapy، ما يعني أن اللجوء لأحدهما يعتمد على طبيعة الحالة المرضية ورغبة الشخص نفسه، والأهم رأي المُعالج.



سبب إقبال الرياضيين على العلاج بالحجامة

يحبذ لاعبو كرة القدم والرياضيون الكبار من مختلف الألعاب، خاصةً أولئك الذين يشاركون في دورات الألعاب الأولمبية الخضوع للحجامة بهدف التخفيف من آلام وأوجاع محددة داخل أجسادهم وصولاً إلى مرحلة الشفاء قدر الإمكان قبل المشاركة في البطولات.

أثار الحجامة على فخذ كريم بنزيما 🤍 pic.twitter.com/A03N22cAce — عمرو (@bt3) September 17, 2023



وبإمكان الرياضيين الذين خضعوا لعمليات جراحية، العلاج بالحجامة على اعتبار أنها تساعد أجسادهم على الشفاء بشكل أسرع، كما تساهم الحجامة في تقليل الوقت الذي يلزم الجسد للتعافي من آثار التدريبات الشاقة، على اعتبار أنها تساعد في تحفيز التحلل الكيميائي لأي سموم داخل الجسم، وهذا يصل بالرياضيين إلى شفاء عضلاتهم وأنسجتهم بسرعة.



ومن شأن الحجامة أن تساعد أيضاً على تقليل أي التهاب داخل الجسم وتحسين تدفق الدم فيه، وهو بدوره مفيد لجهاز المناعة لدى الإنسان.



ومن ضمن الحالات التي يمكن أن تعالجها الحجامة، التهاب اللفافة الأخمصية (أحد أكثر أسباب ألم كعب القدم) وإجهاد أوتار الركبة والتهاب العضلات وآلام الظهر.



فوائد الحجامة

يساعد العلاج بالحجامة التي بدأ الرياضيون استخدامها منذ عام 2004 على الشعور بالراحة والاسترخاء وتنشيط الدورة الدموية وطرد السموم والدم الفاسد إلى خارج الجسم، فضلاً عن خفض مستويات الكوليسترول الضار وبالتالي محاربة تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتساهم أيضاً في تجديد الأنسجة الضامة وتعمل على تحفيز الجهاز العصبي الطرفي والتحكم في ارتفاع ضغط الدم وخفض مستوى السكر في الدم وبالتحديد لدى مرضى السكري.



رياضيون لجأوا إلى الحجامة

وفي السطور التالية نسلّط الضوء على أبرز 10 رياضيين خضعوا للعلاج بالحجامة.



راسموس هويلند

غاب هويلند لأكثر من شهر عن مباريات مانشستر يونايتد الذي تعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية 2023 بسبب إصابة في الظهر، وبدأ اللاعب في الظهور تدريجياً مع "الشياطين الحمر" حتى لعب ضد بيرنلي يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2023 في الدوري الإنجليزي المباراة كاملة.



ووثقت صورة انتشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) وجود شريط لاصق على ظهر هويلند، إضافة إلى عدة بقع تؤكد خضوع اللاعب للعلاج بالحجامة، وفق موقع sport bible البريطاني. وبإمكان الرياضيين الذين خضعوا لعمليات جراحية، العلاج بالحجامة على اعتبار أنها تساعد أجسادهم على الشفاء بشكل أسرع، كما تساهم الحجامة في تقليل الوقت الذي يلزم الجسد للتعافي من آثار التدريبات الشاقة، على اعتبار أنها تساعد في تحفيز التحلل الكيميائي لأي سموم داخل الجسم، وهذا يصل بالرياضيين إلى شفاء عضلاتهم وأنسجتهم بسرعة.ومن شأن الحجامة أن تساعد أيضاً على تقليل أي التهاب داخل الجسم وتحسين تدفق الدم فيه، وهو بدوره مفيد لجهاز المناعة لدى الإنسان.ومن ضمن الحالات التي يمكن أن تعالجها الحجامة، التهاب اللفافة الأخمصية (أحد أكثر أسباب ألم كعب القدم) وإجهاد أوتار الركبة والتهاب العضلات وآلام الظهر.يساعد العلاج بالحجامة التي بدأ الرياضيون استخدامها منذ عام 2004 على الشعور بالراحة والاسترخاء وتنشيط الدورة الدموية وطرد السموم والدم الفاسد إلى خارج الجسم، فضلاً عن خفض مستويات الكوليسترول الضار وبالتالي محاربة تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.وتساهم أيضاً في تجديد الأنسجة الضامة وتعمل على تحفيز الجهاز العصبي الطرفي والتحكم في ارتفاع ضغط الدم وخفض مستوى السكر في الدم وبالتحديد لدى مرضى السكري.غاب هويلند لأكثر من شهر عن مباريات مانشستر يونايتد الذي تعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية 2023 بسبب إصابة في الظهر، وبدأ اللاعب في الظهور تدريجياً مع "الشياطين الحمر" حتى لعب ضد بيرنلي يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2023 في الدوري الإنجليزي المباراة كاملة.ووثقت صورة انتشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) وجود شريط لاصق على ظهر هويلند، إضافة إلى عدة بقع تؤكد خضوع اللاعب للعلاج بالحجامة، وفق موقع sport bible البريطاني.

Rasmus Højlund's back yesterday after the game as he gave a fan his shirt.



A strapping and what looks like a cupping therapy. 😨



Hopefully, no recurring back injuries in future. ❤️ pic.twitter.com/imnUgofs3l — UF (@UtdFaithfuls) September 24, 2023



محمد صلاح

بعد فوز ليفربول على ووفرهامبتون يوم 1 مارس/آذار 2023، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، أهدى النجم المصري محمد صلاح قميصه لأحد مشجعي "الريدز" على مدرجات ملعب أنفيلد.



صلاح الذي سجل الهدف الثاني في تلك المباراة، ظهرت على ظهره آثار خضوعه للعلاج بالحجامة وفق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).



كريم بنزيما

اعتاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي تألق طيلة سنوات مع ريال مدريد والذي وقّع لاتحاد جدة في صيف عام 2023 بصفقة انتقال حر، على اللجوء للحجامة؛ لمساعدته على الشفاء من الإصابات التي تعرض لها مراراً طيلة مسيرته الاحترافية.



وفي إحداها تعرّض بنزيما لإصابة خلال مباراة ريال مدريد وسيلتيك بدوري أبطال أوروبا وذلك في سبتمبر/أيلول 2022، غادر على أثرها الملعب بعد 30 دقيقة من البداية، وبعد أسبوعين شارك صورة عبر حسابه على "إكس" يبشّر أنصار "الميرنغي" بعودته القريبة إلى الملاعب.



ونشر بنزيما صورة لظهره وعليها علامات الحجامة وعلّق عليها بالقول: "اقترب الموعد.. الحمد لله".



مايكل فيليبس

خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، ظهرت على ظهر السباح الأمريكي الأسطوري مايكل فيليبس 8 دوائر حمراء وأرجوانية، اتضح فيما بعد أنها ناجمة عن خضوعه للحجامة.



وأكد فيليبس في تصريحات أبرزها موقع dallasnews الأمريكي، أنه يستخدم الحجامة في كل مرة يشارك فيها في البطولات، حيث يساعده ذلك على تخفيف آلام العضلات



نيمار دا سيلفا

قبل انتقاله التاريخي إلى باريس سان جيرمان خضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للعلاج بالحجامة، وذلك في أبريل/نيسان 2017.



في تلك الفترة غاب نيمار عن مباراة فريقه الأسبق برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة، الأمر الذي استغله اللاعب للخضوع لجلسة علاج بالحجامة من أجل مساعدته على التخلص من إرهاق العضلات الناجم عن ضغط المباريات.



كريستيانو رونالدو

يُعرف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، اهتمامه الكبير بصحته ولياقته البدنية وتقوية عضلاته ولا يدّخر جهداً من أجل الحفاظ عليها، بل وتحسينها قدر الإمكان.



وبعد وصول رونالدو إلى النصر في صفقة انتقال حر أوائل العام 2023، ظهر "الدون" في إحدى الحصص التدريبية وعلى فخذه وركبته علامات تؤكد أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات خضع للعلاج بالحجامة. بعد فوز ليفربول على ووفرهامبتون يوم 1 مارس/آذار 2023، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، أهدى النجم المصري محمد صلاح قميصه لأحد مشجعي "الريدز" على مدرجات ملعب أنفيلد.صلاح الذي سجل الهدف الثاني في تلك المباراة، ظهرت على ظهره آثار خضوعه للعلاج بالحجامة وفق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).اعتاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي تألق طيلة سنوات مع ريال مدريد والذي وقّع لاتحاد جدة في صيف عام 2023 بصفقة انتقال حر، على اللجوء للحجامة؛ لمساعدته على الشفاء من الإصابات التي تعرض لها مراراً طيلة مسيرته الاحترافية.وفي إحداها تعرّض بنزيما لإصابة خلال مباراة ريال مدريد وسيلتيك بدوري أبطال أوروبا وذلك في سبتمبر/أيلول 2022، غادر على أثرها الملعب بعد 30 دقيقة من البداية، وبعد أسبوعين شارك صورة عبر حسابه على "إكس" يبشّر أنصار "الميرنغي" بعودته القريبة إلى الملاعب.ونشر بنزيما صورة لظهره وعليها علامات الحجامة وعلّق عليها بالقول: "اقترب الموعد.. الحمد لله".خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، ظهرت على ظهر السباح الأمريكي الأسطوري مايكل فيليبس 8 دوائر حمراء وأرجوانية، اتضح فيما بعد أنها ناجمة عن خضوعه للحجامة.وأكد فيليبس في تصريحات أبرزها موقع dallasnews الأمريكي، أنه يستخدم الحجامة في كل مرة يشارك فيها في البطولات، حيث يساعده ذلك على تخفيف آلام العضلاتقبل انتقاله التاريخي إلى باريس سان جيرمان خضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للعلاج بالحجامة، وذلك في أبريل/نيسان 2017.في تلك الفترة غاب نيمار عن مباراة فريقه الأسبق برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة، الأمر الذي استغله اللاعب للخضوع لجلسة علاج بالحجامة من أجل مساعدته على التخلص من إرهاق العضلات الناجم عن ضغط المباريات.يُعرف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، اهتمامه الكبير بصحته ولياقته البدنية وتقوية عضلاته ولا يدّخر جهداً من أجل الحفاظ عليها، بل وتحسينها قدر الإمكان.وبعد وصول رونالدو إلى النصر في صفقة انتقال حر أوائل العام 2023، ظهر "الدون" في إحدى الحصص التدريبية وعلى فخذه وركبته علامات تؤكد أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات خضع للعلاج بالحجامة.