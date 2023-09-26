كأس الرابطة الإنجليزية.. صدامات "مرتقبة" بين كبار اندية البريميرليغ اليوم

وفضلًا عن الرباعي سيتي ويونايتد وأرسنال وليفربول، يبدأ كل من نيوكاسل (الوصيف) وبرايتون وأستون فيلا ووست هام يونايتد مشوارهم في المسابقة.وشاركت الأندية الـ12 الأخرى في البريميرليغ اعتبارًا من الدور الثاني، وبقي منها تسعة فقط؛ هي وولفرهامبتون وكريستال بالاس ولوتون تاون وبورنموث وبرينتفورد وإيفرتون وبيرنلي وتشيلسي وفولهام، فيما خرج كل من توتنهام ونوتينغهام فورست وشيفيلد يونايتد خاليي الوفاض.ويستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كريستال بالاس، في واحدة من ست مواجهات بين أندية الدوري الممتاز. وكان مانشستر يونايتد توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين.ويدخل "الشياطين الحمر" المباراة بمعنويات عالية نسبيًا بعد استعادتهم لنغمة الانتصارات بالفوز على المضيف بيرنلي (1-0) السبت، وذلك بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات آخرها أمام بايرن ميونخ الألماني (3-4) في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وسيحاول يونايتد استغلال عاملي الأرض والجمهور لمصالحة جماهيره، قبل استضافة كريستال بالاس بالذات السبت المقبل في الدوري المحلي.وتبرز قمة نيوكاسل ومانشستر سيتي الأربعاء في ختام مباريات الدور الثالث. والتقى الفريقان في 19 أغسطس/ آب الماضي في المرحلة الثانية من الدوري وفاز سيتي بصعوبة 1-0.وضرب نيوكاسل بقوة في مباراته الأخيرة في الدوري عندما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف نظيفة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام مانشستر سيتي الذي يغرد خارج السرب في الدوري؛ إذ يتصدر بالعلامة الكاملة في ست مراحل.ويخوض ليفربول، المطارد المباشر لسيتي في الدوري، اختبارًا سهلًا نسبيًا أمام ليستر سيتي من التشامبيونشيب (المستوى الثاني)، ساعيًا إلى فوزه السابع تواليًا في مختلف المسابقات.ويحلّ أرسنال ضيفًا على جاره برينتفورد المتواضع في مهمة في المتناول بالنظر إلى النتائج المخيبة لأصحاب الأرض الذين لم يتذوقوا طعم الانتصار في مبارياتهم الأربع الأخيرة.وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام الجار اللندني الآخر توتنهام 2-2 في الدوري بعدما تقدموا مرتين.وتبرز أيضًا قمة تشيلسي المتراجع أداء ونتائج في الدوري أمام ضيفه المتألق برايتون ثالث البريميرليغ. ويحتل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الرابع عشر بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا 0-1، علمًا أنهم لم يحققوا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة.ويلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في مواجهة لا تخلو من أهمية؛ فيما يواجه بورنموث نادي ستوك سيتي (المستوى الثاني)، وفولهام ضد نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ويحل وست هام يونايتد ضيفًا على لينكولن سيتي (المستوى الثالث).