صراعات محتدمة.. ريال مايوركا يتحدى برشلونة واليونايتد يلاعب كريستال بالاس اليوم

*مواعيد مباريات الدوري الإسبانيإشبيليه vs ألميريا - 8 مساءريال مايوركا vs برشلونة - 10ونصف مساء beIN Sports HD 3*مواعيد الدوري الايطالييوفنتوس vs ليتشي - 9:45 مساء Sport 1 Hungaryمواعيد مباريات الدوري الفرنسيليل vs ستاد ريمس - 10 مساء*مواعيد الدوري التركياسطنبول سبور vs جالطة سراي - 8 مساءمواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزيةإبسويتش تاون vs وولفرهامبتون - 9:45 مساء - الدور الثالثإكسترستي vs لوتون تاون - 9:45 مساء - الدور الثالثبورت فايل vs ساتون يونايتد - 9:45 مساء - الدور الثالثبرادفورد سيتي vs ميدلزبره - 9:45 مساء - الدور الثالثسالفورد سيتي vs بيرنلي - 9:45 مساء - الدور الثالثمانسفيلد تاون vs بيتربوره يونايتد - 9:45 مساء - الدور الثالثمانشستر يونايتد vs كريستال بالاس 10:45 مساء - الدور الثالث*مواعيد مباريات كأس ألمانيابروسيا مونستر vs بايرن ميونيخ - 9:45 مساءمواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفينالرياض vs الفيحاء - 6 مساء - ssc السعوديةالعين vs الاهلى - 6 مساء - ssc السعوديةالفيصلي vs الطائي - 9 مساء - ssc السعوديةالخلود vs الاتحاد - 9 مساء - ssc السعودية