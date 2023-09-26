صراعات محتدمة.. ريال مايوركا يتحدى برشلونة واليونايتد يلاعب كريستال بالاس اليوم

*مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيليه vs ألميريا - 8 مساء
ريال مايوركا vs برشلونة - 10ونصف مساء beIN Sports HD 3
*مواعيد الدوري الايطالي
يوفنتوس vs ليتشي - 9:45 مساء Sport 1 Hungary
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل vs ستاد ريمس - 10 مساء
*مواعيد الدوري التركي
اسطنبول سبور vs جالطة سراي - 8 مساء
مواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
إبسويتش تاون vs وولفرهامبتون - 9:45 مساء - الدور الثالث
إكسترستي vs لوتون تاون - 9:45 مساء - الدور الثالث
بورت فايل vs ساتون يونايتد - 9:45 مساء - الدور الثالث
برادفورد سيتي vs ميدلزبره - 9:45 مساء - الدور الثالث
سالفورد سيتي vs بيرنلي - 9:45 مساء - الدور الثالث
مانسفيلد تاون vs بيتربوره يونايتد - 9:45 مساء - الدور الثالث
مانشستر يونايتد vs كريستال بالاس 10:45 مساء - الدور الثالث
*مواعيد مباريات كأس ألمانيا
بروسيا مونستر vs بايرن ميونيخ - 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الرياض vs الفيحاء - 6 مساء - ssc السعودية
العين vs الاهلى - 6 مساء - ssc السعودية
الفيصلي vs الطائي - 9 مساء - ssc السعودية
الخلود vs الاتحاد - 9 مساء - ssc السعودية