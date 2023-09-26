الجزائر تنسحب من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

وقال صادي، الذي تسلم مهامه الثلاثاء في تصريح للتلفزيون الحكومي: "أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027"، دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب".وكانت الجزائر تتنافس مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.وبعد أنباء غير رسمية حول انسحاب الجزائر في اليومين الماضيين، أكد بشكل رسمي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد صادي، القرار، مباشرة بعد استلام مهامه خلفا لجهيد زفيزف المستقيل.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الإثنين، رئيس الاتحاد الجديد، بحسب بيان للرئاسة.وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، الأربعاء، اجتماعا بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب في تشرين الاول الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.