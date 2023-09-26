النفط يخطف نجم القيثارة الخضراء

ويعد غالب (22 عامًا) من العناصر التي برزت مع الشرطة بالموسم الماضي، وساهم بتتويج الفريق بلقب الدوري العراقي للموسم الثاني تواليًا.كما شارك مع المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 عامًا بالتأهل الى نهائيات كأس آسيا التي جرت مؤخرًا بالكويت.ومن المقرر أن ينضم غالب، الذي يلعب في خط الوسط إلى تجمع فريقه الجديد المقام حاليًا في بغداد تحت قيادة المدرب باسم قاسم.وفي سياق متصل، انضم الخماسي الأجنبي إلى تدريبات الكتيبة النفطية وسط ترحيب من الجهاز الفني واللاعبين.وشارك النيجريان سامسون داري وأفلوبي أوكيكي، والبرازيلي إيمرسون سانتوس، والبوركيني محمد أوتاري، والموريتاني إسماعيل دياكيتي، بالوحدة التدريبية اليوم.يذكر أن النفط، سبق له أن تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين، وأبرزهم: "مازن فياض، وعلي ياسين، ووليد عطية".