غوارديولا يمنح أحد نجوم السيتي فرصة ذهبية للمشاركة امام نيوكاسل

وأعلن غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، مشاركة كالفن فيليبس للمرة الأولى منذ البداية هذا الموسم غدا الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث يقوم بالمداورة في تشكيلته للتغلب على جدول المباريات المزدحم.وانضم لاعب وسط إنجلترا إلى سيتي العام الماضي، لكنه لم يترك أي بصمة وعانى من إصابة في الكتف، وانتقده غوارديولا بعد العودة بوزن زائد من كأس العالم.وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما من على مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على نوتنغهام فورست بعد طرد رودري يوم السبت الماضي.وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نعم، فيليبس سيلعب منذ البداية".وأضاف: "الشوط الثاني (أمام نوتنغهام) كان دفاعيا أكثر قليلا، وقدم ثلاثة أو أربعة خيارات مذهلة ساعدتنا على الفوز".ومن المتوقع أيضا مشاركة ماتيو كوفاسيتش وجاك غريليش منذ البداية بعد غيابهما عن المباريات الماضية.وغاب لاعب الوسط الكرواتي عن آخر 3 مباريات للسيتزنز بسبب الإصابة، بينما شارك غريليش لبضع دقائق في مباراة السبت الماضي بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.وقال المدرب الإسباني: "جاك تحسن كثيرا وماتيو أيضا.. لا أعلم عدد الدقائق التي سيظهرون بها، ولم أقرر ما إذا كان ذلك منذ البداية أم في الشوط الثاني، لكنهما سيلعبان".ومع اقتراب السيتي من خوض مباريات كبيرة، بجانب دوري أبطال أوروبا، يستعد غوارديولا لإجراء عدة تغييرات في مباراة كأس الرابطة.واختتم: "مباراة الغد مهمة، لكن مواجهة ولفرهامبتون ولايبزيغ وأرسنال أكثر أهمية".