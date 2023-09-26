تخص السوبر الأوروبي والأندية الروسية.. "يويفا" يصدر قرارات جديدة

وتلعب مباراة السوبر الأوروبي على أرض محايدة كل موسم وتجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا والفريق المتوج بالدوري الأوروبي.وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي، عن "إقامة مباراة السوبر الأوروبي 2024 بالعاصمة البولندية وارسو.وستقام المباراة في الملعب الوطني الشهير في وارسو، والذي استضاف عدة مباريات في كأس أمم أوروبا "يورو 2012".كذلك، قرر اليويفا، فك الحظر عن الأندية الروسية، ولكن فيما يخص فرق تحت 17 عاما من أجل المشاركة في المسابقات الأوروبية.وكان اليويفا اتخذ إجراءات حاسمة في فبراير /شباط 2022، حيث أوقف جميع الفرق الروسية عن المشاركة بالمسابقات التابعة له، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وألغيت الأحداث المقررة في روسيا مثل نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ وكأس السوبر الأوروبي بكازان.وقال البيان الرسمي لليويفا: " يدرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا أنه لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها على عاتق البالغين حصريًا، وهو مقتنع تمامًا بأن كرة القدم يجب ألا تتخلى أبدًا عن إرسال رسائل السلام والأمل".وأضاف: "من المحزن بشكل خاص أنه بسبب الصراع المستمر، يُحرم جيل من القاصرين من حقه في المنافسة في كرة القدم الدولية".وأتم: "وبناء على ذلك قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة الفرق الروسية المكونة تحت 17 عامًا (الفتيات والفتيان) للمشاركة في البطولات بشكل طبيعي، ولكن بدون أي شعارات تشير إلى روسيا أو عزف النشيد الوطني للبلاد".ومن ثم، فقد استمر قرار منع المنتخب الأول الروسي والفرق الكبرى الروسية من المشاركة في البطولات القارية حتى تنتهي الحرب.وعن ذلك، قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، إن "استمرار إيقاف فرق الكبار الروسية يعكس التزامه باتخاذ موقف ضد الحرب".وأردف: "يصر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن هذا الموقف سيستمر حتى انتهاء الحرب واستعادة السلام، ولكن ليس من خلال منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا".واختتم: "نرغب دائما في تحقيق أكبر استفادة كاملة لهؤلاء الأطفال والاستمتاع بهذه المسابقات كغيرهم".