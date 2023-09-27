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العراق يضمن أول ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
نجح لاعب التايكواندو العراقي سيف طاهر، في ضمان ميدالية ملونة للعراق في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.
وسجل طاهر اللاعب سيف طاهر فوزين بفعاليات التايكواندو لاول على لاعب من ماكاو الثاني على منافسه من كازخستان بوزن 80 كغم.
وبعد هذين الفوزين تأهل طاهر لملاقاة لاعب من الصين تايبيه وتفوق عليه أيضاً ليضمن احدى الميداليات الملونة للعراق.
وسيواجه سيف طاهر منافساً من الأردن في النزال قبل الأخير اليوم الأربعاء.
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