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بطلب من كاساس.. إنجاز أوراق محترف هاماربي السويدي منتظر ماجد

رياضة

2023-09-27 | 07:27
بطلب من كاساس.. إنجاز أوراق محترف هاماربي السويدي منتظر ماجد
462 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن عُضو لجنة المنتخبات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم غانم عريبي، إنجازَ الأوراق الرسميّة لمحترف هاماربي السويدي "منتظر ماجد" بطلبٍ من مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس

وذكر عريبي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "لجنةَ المحترفين في الاتحادِ نجحت في إصدارِ الأوراق الثبوتية كافة للمُهاجم صاحب الـ 18 عاماً".

وأضاف، إن "المرحلةَ الأخيرة ستكون نقلَ ملف اللاعب من الاتحادِ السويدي إلى الاتحاد العراقيّ، حيث سيبدأ قسمُ العلاقات بهذه الإجراءاتِ بأسرع وقتٍ لضمان تواجدِ اللاعب في الاستحقاقاتِ المُقبلة للمنتخباتِ الوطنيّة".
 
 
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