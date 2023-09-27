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انشيلوتي يفاجئ جماهير الريال بالتشكيلة الأساسية امام لاس بالماس
Alsumaria Tv
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة لاس بالماس، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.
ودفع أنشيلوتي بإبراهيم دياز أساسيا في تشكيل ريال مدريد للمرة الأولى، منذ عودة اللاعب الإسباني إلى قلعة البرنابيو عقب انتهاء إعارته مع ميلان.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
كيبا - ألابا - ناتشو - ميندي - روديجر - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - إبراهيم دياز - خوسيلو - رودريجو
ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
أما لاس بالماس حصد 5 نقاط فقط على مدار 6 مباريات بالليجا، ويستقر في المركز 17.
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