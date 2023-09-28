خوفاً من تكرار نكسة فاتي.. برشلونة تُطبق خطة خاصة مع يامال

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رعاية تقدم لامين يامال أصبحت إحدى المهام الكبرى لدى تشافي، بعد أن ظهر اللاعب الشاب بشكل مبهر مع البارسا ومنتخب إسبانيا في عمر 16 عاما.ويرغب تشافي في توجيه يامال بشكل جيد، لأنه لاعب رائع بالحاضر، لكن لديه مستقبل هائل قادم.ويتعمد تشافي عدم منح يامال عددا كبيرا من الدقائق في مباريات متتالية، بسبب الجانب البدني، لأن اللاعب يبلغ 16 عاما، وبالتالي فإنه لا يزال في مرحلة النمو وتكوين جسده، ولا يجب أن يتعرض للإرهاق.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي في سن الـ16 عاما لم يلعب مع الفريق الأول، لذلك فإن يامال حالة استثنائية ويجب معاملته على هذا النحو، خوفا من أن يلقى مصير بيدري وأنسو فاتي اللذين طاردتمها الإصابات بعد خوض عدد كبير من المباريات في سن صغيرة.وأوضحت أن هناك أيضا سبب نفسي لاستراتيجية إراحة يامال حتى يتأقلم اللاعب على وضعه الجديد، لأن التحول إلى رمز جماهيري في سن صغيرة يحمل العديد من المخاطر، بدءا من الشعور بضغط زائد أو الغرور واكتساب عادات النجوم، رغم أن اللاعب لا يزال في بداية مسيرته.