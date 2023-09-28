النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي في مواجهة "محتملة".. هذه التفاصيل

وأكد الناقد الرياضي السعودي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن شركة تسويقية عالمية تسعى لإقامة لقاء ودي يجمع النصر العالمي ضد نادي إنتر ميامي.



وأضاف الصحفي السعودي القريب من البيت النصراوي، في تغريدته: "المباراة ستكون بحضور جميع نجوم الفريقين، يتقدمهم الأسطورة البرتغالية رونالدو والنجم الأرجنتيني ميسي".

خـاص |



شركة تسويقية عالمية تسعى لإقامة لقاء ودي يجمع #النصر العالمي ضد نادي إنتر ميامي الأمريكي ..

وبحضور كافة نجوم الفريقين يتقدمهم الأسطورة كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي ..

وتسعى الشركة العالمية على إقامة المباراة الودية في دولة الصين 🇨🇳 ..



🇸🇦🔥🇺🇸 pic.twitter.com/5RLjoPpGKN — علي العنزي (@Ali_alabdallh) September 27, 2023

وأشار العنزي في تغريدته: "تسعى الشركة العالمية إلى إقامة المباراة الودية في دولة الصين"، علماً أن آخر مواجهة جمعت النجمين العالميين ميسي ورنالدو كانت في السعودية، خلال مواجهة باريس سان جيرمان، لفريق مكون من نجوم النصر والهلال السعوديين.وكانت مواجهات "صاروخ ماديرا" بالبرغوث الأرجنتيني من أبرز المباريات على مستوى القارة الأوروبية، لا سيما عندما كانا يلعبان في ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.جدير بالذكر أن النجم البرتغالي رحل عن مسابقة "الليغا" الإسبانية صوب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين غادر ليونيل ميسي برشلونة صوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل ان ينتقلا إلى النصر وإنتر ميامي.