بعد مقطع ساخر على "تيك توك".. نابولي يصدر بيانا اعتذاريا

وأثار حساب النادي الإيطالي على "تيك توك" حالة من الجدل بعدما نشر مقطع فيديو ساخرا لمهاجم الفريق فيكتور أوسيمين أثناء إهداره لركلة جزاء أمام بولونيا بعدما طالب بالحصول عليها.



وجاء البيان على النحو التالي: "نابولي يود تجنب أي استغلال للقضية المثارة حاليا ونؤكد أننا لم نرغب أبدا في الإساءة أو الاستهزاء بفيكتور أوسيمين الذي يعد كنزا لنا".

Napoli posted this now-deleted video of Osimhen on its Tiktok page.



Can anyone try to decipher that is being passed because deletion definitely signals a mistake on the club’s part. pic.twitter.com/4z6Pl0Ot6Z — Moji Sensei Delano (@MojiDelanoBlog) September 26, 2023

وأضاف البيان: "للدليل على ذلك فإنه خلال سوق الانتقالات الصيفية رفض النادي كل العروض التي جاءت للحصول على خدمات اللاعب".وتابع:"لطالما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك شكلا معبرا عن الإبداع دون أن يكون هناك أي نية للإهانة أو السخرية كما هي الواقعة حاليا مع أوسيمين".واختتم البيان: "على أي حال إذا شعر أوسيمين بأي إساءة تجاهه فهذا لم يكن ما يقصده النادي".وكان رد فعل اللاعب هو حذف جميع الصور الخاصة به بقميص نابولي من حسابه الرسمي، بالإضافة إلى دخوله في مشادة من قبل مع المدير الفني للفريق رودي غارسيا.وشارك المهاجم النيجيري مع نابولي في 6 مباريات هذا الموسم حتى الآن، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.وكان اللاعب حصد الموسم الماضي لقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا بالإضافة إلى مساهمته في تتويج نابولي بلقب الدوري.