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أنشيلوتي يشيد بناد إسباني: أفضل من ريال وبرشلونة واتلتيكو!
Alsumaria Tv
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أشاد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بالمستوى الذي يقدمه فريق جيرونا في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، قبل مواجهة الفريقين، غدًا السبت، بملعب مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لليجا،: "عليك أن تشيد بهم لما وصلوا إليه في جدول الترتيب، لقد قدموا أداءً أفضل من الجميع حتى الآن، أفضل منا، ومن برشلونة، ومن أتلتيكو مدريد".
وأضاف: "علينا أن نحترم ذلك، إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية، لكن ذلك لن يحدث غدًا، نحن في حالة تأهب".
وتابع: "إنهم لا يلعبون في أي بطولة من بطولات أوروبا، وهذه ميزة لهم لأن لديهم الوقت للاستعداد جيدًا لجميع المباريات ولاستعادة اللاعبين".
وأوضح: "أكثر ما يؤثر على الفرق هو المسابقات القارية، فهناك إصابات وإرهاق وليس هناك وقت للتعافي".
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