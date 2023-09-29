تطورات قضية "نيغريرا".. برشلونة يقطع علاقته مع اشبيلية

وقال النادي في البيان: "يريد نادي برشلونة أن يُظهر علنًا رفضه للهجوم غير المبرر وغير المناسب من قبل نادي إشبيلية، وهو النادي الذي رفض اليوم الجلوس على طاولة الغداء بين الروؤساء قبل مباراة الليلة بين الفريقين في المنتجويك، حيث رفض مندوبيه أيضًا الحضور الى المقصورة الرئاسية".وأضاف: "إلى جانب هذا الازدراء، أرسل النادي الأندلسي بيانا للجمهور أبدى فيه “سخطه ورفضه للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمين بـ"قضية نيغريرا"، وأعلنوا غيابهم عن المقصورة الرئاسية خلال المباراة".. نادي برشلونة يدرك أن هذا هجوم على المؤسسة الكتالونية وإهانة غير مقبولة".وأشار النادي الكتلوني الى انه "لا يمكن أن تكون ما يسمى بـ "قضية نيغريرا" بمثابة ذريعة لمثل هذه الإجراءات نظرًا لأن الإجراء القضائي في مرحلة تحقيق سابقة لأوانها للغاية ومن الواضح أن موقف نادي إشبيلية يحكم مسبقًا على الحقائق التي، في أي حال من الأحوال، ولا في أي من مقدماتها أو افتراضاتها التصنيفات معتمدة".وأوضح: علاوة على ذلك، فإن "القرار القضائي الذي تم الإخطار به بالأمس لا يعدل بأي شكل من الأشكال الوضع الفعلي والقانوني لنادي برشلونة في هذه الإجراءات؛ إنه أمر مثير للنقاش من الناحية القانونية؛ ولا يصبح نشاطًا إثباتيًا موثقًا وسيتم مراجعته حسب الأصول من قبل النادي".وبين برشلونة، ان "رئيس نادي برشلونة، السيد جوان لابورتا، قد تدخل بالفعل منذ أشهر في اجتماع استثنائي لرابطة الدوري الإسباني، ودعا صراحة إلى هذه القضية، حيث قدم كل أنواع التفسيرات والإيضاحات حول هذا الأمر".ولفت الى أن "الإجراء الذي اتخذه نادي إشبيلية لكرة القدم غير متناسب تمامًا نظرًا لأنه، من ناحية، يذكر افتراض البراءة ومن ناحية أخرى ينكر ممارسة نادي برشلونة لكرة القدم في الإجراءات القضائية التي تتم معالجتها حاليًا".وختم النادي: "ونظرًا لهذا الموقف غير المقبول وغير المبرر لنادي إشبيلية، يعتبر نادي برشلونة جميع العلاقات مع مؤسسة إشبيلية مقطوعة، طالما أنها لم تصحح موقفها الحالي".