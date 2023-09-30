Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"لا ليغا" بعد اتهام برشلونة: نؤيد هبوطه إذا أدين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قميص ميسي يتصدر قائمة أعلى المبيعات في الدوري الأمريكي

رياضة

2023-09-30 | 04:12
قميص ميسي يتصدر قائمة أعلى المبيعات في الدوري الأمريكي
237 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتصدّر قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ظهر للمرة الأولى منذ ما يزيد قليلًا عن شهرين مع إنتر ميامي، ترتيب قمصان الدوري الأمريكي الأكثر مبيعًا في عام 2023.

وقامت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالإعلان عن قائمة القمصان الأكثر مبيعًا خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 12 سبتمبر/ أيلول 2023، وجاء في مقدّمتها قميص النجم الأرجنتيني.

وأعلن ميسي وصوله إلى ميامي في 7 يونيو/ حزيران الماضي، وشارك للمرة الأولى مع الفريق "الوردي" في 21 يوليو/ تموز في مباراة أمام كروز أزول.

لكن هذا الصيف شهد شدة الهوس بميسي في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن قاد إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه (كأس الدوري)، وكان كافيًا لأن يصبح قميص "البرغوث" الأكثر مبيعًا في الدوري الأمريكي هذا العام.

وهكذا يظهر ميسي في المركز الأول في هذه القائمة متقدمًا على البرازيلي جواو كلاوس نجم سانت لويس سيتي (الفريق الذي يظهر للمرة الأولى في الدوري الأمريكي هذا العام، والذي يحتل المركز الأول بشكل مفاجئ في القسم الغربي)؛ والألماني هاني مختار نجم ناشفيل والحائز على جائزة أفضل لاعب وهداف الدوري الأمريكي عام 2022.

ويكمل الأرجنتيني سيباستيان دريوسي (أوستن) والمكسيكي كارلوس فيلا (لوس أنجلوس إف سي) المراكز الخمسة الأولى بالقائمة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
وثيقة متداولة تظهر رفع دعوى قضائية ضد السيد السيستاني والقضاء يوضح
34.68%
04:20 | 2023-09-29
وثيقة متداولة تظهر رفع دعوى قضائية ضد السيد السيستاني والقضاء يوضح
04:20 | 2023-09-29
انفجار ضخم يهز إسطنبول (فيديو)
15.57%
09:10 | 2023-09-28
انفجار ضخم يهز إسطنبول (فيديو)
09:10 | 2023-09-28
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
Play
15.54%
12:47 | 2023-09-29
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
12:47 | 2023-09-29
&quot;السقف يمطر ناراً&quot;.. فيديو جديد لأولى لحظات فاجعة عرس الحمدانية
12.21%
07:05 | 2023-09-28
"السقف يمطر ناراً".. فيديو جديد لأولى لحظات فاجعة عرس الحمدانية
07:05 | 2023-09-28
فنانة عراقية: حادثة الحمدانية انتقام من المكون المسيحي بسبب أفعال سلوان موميكا
11.02%
07:52 | 2023-09-29
فنانة عراقية: حادثة الحمدانية انتقام من المكون المسيحي بسبب أفعال سلوان موميكا
07:52 | 2023-09-29
ظاهرة فلكية نادرة ترافق بدر الليلة
10.97%
08:39 | 2023-09-29
ظاهرة فلكية نادرة ترافق بدر الليلة
08:39 | 2023-09-29
المزيد
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
Play
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
12:47 | 2023-09-29
منطقة الدوانم.. مياه الابار "تضرب" صحة الأهالي بالأمراض‎
Play
منطقة الدوانم.. مياه الابار "تضرب" صحة الأهالي بالأمراض‎
12:00 | 2023-09-29
الديوانية.. منطقة العطاء تعاني ازمة مياه حادة
Play
الديوانية.. منطقة العطاء تعاني ازمة مياه حادة
10:52 | 2023-09-29
مواطنون يمنعون وزيرة من دخول قاعة "العرس الكارثي" في الحمدانية (فيديو)
Play
مواطنون يمنعون وزيرة من دخول قاعة "العرس الكارثي" في الحمدانية (فيديو)
09:56 | 2023-09-29
حوادث الحريق في العراق بالآلاف والاهمال مستمر
Play
حوادث الحريق في العراق بالآلاف والاهمال مستمر
11:30 | 2023-09-28
تفاصيل مؤلمة.. ثلاثة اطفال يعنفون من قبل "زوجة والدهم"
Play
تفاصيل مؤلمة.. ثلاثة اطفال يعنفون من قبل "زوجة والدهم"
11:00 | 2023-09-28
عرس يتحول الى جحيم.. ضحايا بالمئات والاسباب قيد التحقيق
Play
عرس يتحول الى جحيم.. ضحايا بالمئات والاسباب قيد التحقيق
13:30 | 2023-09-27
"العريس متواجد ومنهار".. السومرية تواكب التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية
Play
"العريس متواجد ومنهار".. السومرية تواكب التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية
09:33 | 2023-09-27
تحركات لمواجهة آفة المخدرات
Play
تحركات لمواجهة آفة المخدرات
07:20 | 2023-09-27
مطالبات بالتحقيق في مصادر الاموال التي تصرف على الدعايات الانتخابية
Play
مطالبات بالتحقيق في مصادر الاموال التي تصرف على الدعايات الانتخابية
06:49 | 2023-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.