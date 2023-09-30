قميص ميسي يتصدر قائمة أعلى المبيعات في الدوري الأمريكي

وقامت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالإعلان عن قائمة القمصان الأكثر مبيعًا خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 12 سبتمبر/ أيلول 2023، وجاء في مقدّمتها قميص النجم الأرجنتيني.وأعلن ميسي وصوله إلى ميامي في 7 يونيو/ حزيران الماضي، وشارك للمرة الأولى مع الفريق "الوردي" في 21 يوليو/ تموز في مباراة أمام كروز أزول.لكن هذا الصيف شهد شدة الهوس بميسي في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن قاد إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه (كأس الدوري)، وكان كافيًا لأن يصبح قميص "البرغوث" الأكثر مبيعًا في الدوري الأمريكي هذا العام.وهكذا يظهر ميسي في المركز الأول في هذه القائمة متقدمًا على البرازيلي جواو كلاوس نجم سانت لويس سيتي (الفريق الذي يظهر للمرة الأولى في الدوري الأمريكي هذا العام، والذي يحتل المركز الأول بشكل مفاجئ في القسم الغربي)؛ والألماني هاني مختار نجم ناشفيل والحائز على جائزة أفضل لاعب وهداف الدوري الأمريكي عام 2022.ويكمل الأرجنتيني سيباستيان دريوسي (أوستن) والمكسيكي كارلوس فيلا (لوس أنجلوس إف سي) المراكز الخمسة الأولى بالقائمة.