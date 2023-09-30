مباريات منتظرة.. الريال وجيرونا يتنافسان على صدارة الليغا وتوتنهام يواجه الليفر اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةأستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا ـ beIN Sports HD 1بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء ـ beIN Sportsإيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساءمانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 6نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساءوست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساءوولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 1توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةخيتافي × فياريال ـ 3 عصرارايوفاليكانو × ريال مايوركا ـ 5:15 مساءجيرونا × ريال مدريد ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 3ريال سوسيداد ×أتلتيك بيلباو ـ 10:00 مساءمواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلةليتشي × نابولي ـ 4:00 مساء ـ AD SPORTSميلان × لاتسيو ـ 7:00 مساء ـ AD SPORTSساليرنيتانا × إنتر ميلان ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTSمواعيد مباريات الدوري الفرنسيكليرمون فوت × باريس سان جيرمان ـ 6:00 مساءموناكو × مارسيليا ــ 10:00 مساءمواعيد مباريات الدوري الألمانيفولفسبورج X فرانكفورت ــ 4:30 مساءًماينز X بايرليفركوزن ــ 4:30 مساءًكولن X شتوتجارت ــ 4:30 مساءًبوخوم X بوروسيا مونشنجلادباخ ــ 4:30 مساءًهايدنهايم X يونيون برلين ــ 4:30 مساءًلايبزيج X بايرن ميونخ ــ 7:30 مساءً