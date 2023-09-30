كرة التنس.. التونسية أنس جابر تحرز اللقب الخامس في مسيرتها

ويعد هذا اللقب الخامس في مسيرة جابر والثاني هذا العام بعد تشارلستون الأمريكية والأول على أرض صلبة، وذلك بعد أن انتهى مشوارها عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا المكسيكية ذات الألف نقطة، وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو الأمريكية.وخاضت جابر المباراة النهائية الثالثة عشرة في مسيرتها الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة لدورة تشارلستون في أبريل/ نيسان الماضي، وخسرت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربعة الكبرى، مطلع يوليو/ تموز الماضي.ويُعدّ أبرز إنجاز للنجمة التونسية البالغة من العمر (29 عامًا) حلولها وصيفة في بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022).من جهتها، خاضت شنايدر (19 عامًا والمصنفة 85 عالميًا) النهائي الأول في مسيرتها الاحترافية.