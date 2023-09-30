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فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا
Alsumaria Tv
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمواجهة جيرونا، اليوم السبت على ملعب مونتيليفي، بالجولة الثامنة لليجا.
ويقود هجوم الملكي، الثنائي خوسيلو ماتو وفينيسيوس جونيور، بينما تواجد رودريجو على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا
الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال
الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي
الهجوم: فينيسيوس جونيو - خوسيلو ماتو
ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
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