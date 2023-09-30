فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا

ويقود هجوم الملكي، الثنائي خوسيلو ماتو وفينيسيوس جونيور، بينما تواجد رودريجو على مقاعد البدلاء.وجاء تشكيل الريال كالتالي:حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجاالدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخالالوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيرديالهجوم: فينيسيوس جونيو - خوسيلو ماتوويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.