Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دولة عربية تعلن القضاء على "فيروس قاتل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا

رياضة

2023-09-30 | 11:09
فينيسيوس على رأسها.. التشكيلة الأساسية لمدريد امام جيرونا
932 مشاهدة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيل الميرنجي لمواجهة جيرونا، اليوم السبت على ملعب مونتيليفي، بالجولة الثامنة لليجا.

ويقود هجوم الملكي، الثنائي خوسيلو ماتو وفينيسيوس جونيور، بينما تواجد رودريجو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:


حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: إدواردو كامافينجا - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال

الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيو - خوسيلو ماتو

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 19 نقطة في جدول الليجا، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
وثيقة متداولة تظهر رفع دعوى قضائية ضد السيد السيستاني والقضاء يوضح
36.84%
04:20 | 2023-09-29
وثيقة متداولة تظهر رفع دعوى قضائية ضد السيد السيستاني والقضاء يوضح
04:20 | 2023-09-29
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
Play
17.61%
12:47 | 2023-09-29
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
12:47 | 2023-09-29
ظاهرة فلكية نادرة ترافق بدر الليلة
12.4%
08:39 | 2023-09-29
ظاهرة فلكية نادرة ترافق بدر الليلة
08:39 | 2023-09-29
فنانة عراقية: حادثة الحمدانية انتقام من المكون المسيحي بسبب أفعال سلوان موميكا
11.61%
07:52 | 2023-09-29
فنانة عراقية: حادثة الحمدانية انتقام من المكون المسيحي بسبب أفعال سلوان موميكا
07:52 | 2023-09-29
دفن قبل 40 يوماً وهو لاجئ سوري.. قصة سماع صوت داخل قبر بالموصل (فيديو)
11.09%
03:45 | 2023-09-29
دفن قبل 40 يوماً وهو لاجئ سوري.. قصة سماع صوت داخل قبر بالموصل (فيديو)
03:45 | 2023-09-29
تركيا تعلن تلقيها &quot;إشارات إنذار&quot; دولية
10.46%
09:24 | 2023-09-29
تركيا تعلن تلقيها "إشارات إنذار" دولية
09:24 | 2023-09-29
المزيد
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أجواء مشحونة بمطار البصرة.. الإدارة تنفي اقتحام مسلحين ومحامٍ يكشف تفاصيل "مثيرة"
Play
أجواء مشحونة بمطار البصرة.. الإدارة تنفي اقتحام مسلحين ومحامٍ يكشف تفاصيل "مثيرة"
09:32 | 2023-09-30
طلاء وستائر جديدة.. معلمة في البصرة تُعيد هيكلة صف دراسي على نفقتها الخاصة (فيديو)
Play
طلاء وستائر جديدة.. معلمة في البصرة تُعيد هيكلة صف دراسي على نفقتها الخاصة (فيديو)
06:27 | 2023-09-30
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
Play
بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط
12:47 | 2023-09-29
منطقة الدوانم.. مياه الابار "تضرب" صحة الأهالي بالأمراض‎
Play
منطقة الدوانم.. مياه الابار "تضرب" صحة الأهالي بالأمراض‎
12:00 | 2023-09-29
الديوانية.. منطقة العطاء تعاني ازمة مياه حادة
Play
الديوانية.. منطقة العطاء تعاني ازمة مياه حادة
10:52 | 2023-09-29
مواطنون يمنعون وزيرة من دخول قاعة "العرس الكارثي" في الحمدانية (فيديو)
Play
مواطنون يمنعون وزيرة من دخول قاعة "العرس الكارثي" في الحمدانية (فيديو)
09:56 | 2023-09-29
حوادث الحريق في العراق بالآلاف والاهمال مستمر
Play
حوادث الحريق في العراق بالآلاف والاهمال مستمر
11:30 | 2023-09-28
تفاصيل مؤلمة.. ثلاثة اطفال يعنفون من قبل "زوجة والدهم"
Play
تفاصيل مؤلمة.. ثلاثة اطفال يعنفون من قبل "زوجة والدهم"
11:00 | 2023-09-28
عرس يتحول الى جحيم.. ضحايا بالمئات والاسباب قيد التحقيق
Play
عرس يتحول الى جحيم.. ضحايا بالمئات والاسباب قيد التحقيق
13:30 | 2023-09-27
"العريس متواجد ومنهار".. السومرية تواكب التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية
Play
"العريس متواجد ومنهار".. السومرية تواكب التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية
09:33 | 2023-09-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.