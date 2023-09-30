الزوراء يضم مهاجماً من نفط البصرة

أعلن نادي الزوراء الرياضي، السبت، تعاقده مع المهاجم أحمد زامل لتمثيل الفريق الكروي في الموسم المقبل.



وذكر النادي في بيان أن "اللاعب احمد زامل يوقع على كشوفات الزوراء قادماً من نفط البصرة".



ويبلغ زامل من العمر 23 عاماً وسبق له تمثيل المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب راضي شنيشل، كما سبق له أن مثل أندية الميناء ونفط البصرة والقوة الجوية.