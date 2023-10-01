آلان محي الدين جاهز والأمين يعتذر.. أخر مستجدات مشاركة العراق ببطولة الأردن

السومرية نيوز – رياضة



تلقى مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، خبرًا سارًا واخر غير سار قبل المشاركة في بطولة الأردن الدولية، التي ستقام في عمّان بين 13-17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة أصحاب الأرض وإيران وقطر.







المدرب الإسباني كاساس، تواصل مؤخرًا مع المدافع الأيمن الجديد للمنتخب العراقي، آلان، وأخبره أنه ينتظر جاهزيته الفنية الكاملة، من أجل استدعائه للقائمة النهائية التي ستشارك في بطولة الأردن الودية.



كما جدّد كاساس الثقة مرةً أخرى بابن الـ 29 ربيعًا، خاصةً بعد تقديمه أداءً لافتًا في أول مشاركة رسمية له مع منتخب "أسود الرافدين" أمام كولومبيا الودية، والتي انتهت بخسارة المنتخب العراقي بهدف دون رد، ويومها قدّم محي الدين أوراق اعتماده في الاستحقاقات المقبلة، في مركز المدافع الأيمن.



ووُلد محي الدين في الـ 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1993، في مدينة غوتنبرغ السويدية، من أب عراقي وأم رومانية.



واليوم الاحد 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ظهر حديث "غير مؤكد" عن اعتذار يوسف الامين عن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة الاردن الودية. وتعافى تمامًا آلان محي الدين، محترف أوتسيكتينس السويدي، من الإصابة التي تعرض إليها مؤخراً، والتي أجبرته على الغياب عن بطولة كأس ملك تايلاند، كما انه دخل التدريبات الجماعية، وأبلغه الكادر الطبي للنادي السويدي بأنه قادر على اللعب، وفقا لموقع winwin.المدرب الإسباني كاساس، تواصل مؤخرًا مع المدافع الأيمن الجديد للمنتخب العراقي، آلان، وأخبره أنه ينتظر جاهزيته الفنية الكاملة، من أجل استدعائه للقائمة النهائية التي ستشارك في بطولة الأردن الودية.كما جدّد كاساس الثقة مرةً أخرى بابن الـ 29 ربيعًا، خاصةً بعد تقديمه أداءً لافتًا في أول مشاركة رسمية له مع منتخب "أسود الرافدين" أمام كولومبيا الودية، والتي انتهت بخسارة المنتخب العراقي بهدف دون رد، ويومها قدّم محي الدين أوراق اعتماده في الاستحقاقات المقبلة، في مركز المدافع الأيمن.ووُلد محي الدين في الـ 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1993، في مدينة غوتنبرغ السويدية، من أب عراقي وأم رومانية.واليوم الاحد 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ظهر حديث "غير مؤكد" عن اعتذار يوسف الامين عن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة الاردن الودية.

فيما قرر كاساس، استدعاء لاعب نادي ستوك سيتي الانجليزي علي حيدر لبطولة الاردن الودية.

وأعلن عُضو لجنة المنتخبات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم "غانم عريبي" مؤخراً، إنجازَ الأوراق الرسميّة لمحترف هاماربي السويدي "منتظر ماجد" بطلبٍ من مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس.

وسيلاقي "أسود الرافدين"، منتخب قطر، في أولى مبارياته بالبطولة في 13 أكتوبر، ثم الأردن، أو إيران في المباراة الثانية المقررة في 17 من الشهر ذاته.



وتأتي مشاركة العراق في بطولة الأردن ضمن تحضيراتِ المُنتخب الوطنيّ للاستحقاقاتِ المُقبلة، وان المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، المدير الفني لـ"أسود الرافدين"، يعتبر بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب العراقي للاستحقاقات المهمة، ومن أجل الاستقرار على التشكيلة الأمثل لبطولة آسيا وتصفيات المونديال.



وسبق للعراق أن شارك، في الربع الأخير من العام الماضي، في بطولة الأردن الدولية 2022، والتي ضمت أصحاب الدار والعراق وسوريا وعُمان، وفاز بها الأردنيون في المباراة النهائية بهدف نظيف على المنتخب العماني.





