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ميسي يواصل غيابه عن مباريات إنتر ميامي.. هل يعاني من إصابة "خطيرة"؟

رياضة

2023-10-01 | 06:06
ميسي يواصل غيابه عن مباريات إنتر ميامي.. هل يعاني من إصابة &quot;خطيرة&quot;؟
404 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي، في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، وإحصائيًا، باتت هذه ثالث مباراة على التوالي يغيب عنها ميسي بسبب الإصابة.

وكان ميسي قد طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد 24 سبتمبر، ولا نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي يوم الأربعاء الماضي أمام هيوستن دينامو 1-2.

وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت، التي انتهت بالتعادل 1-1.

واستمر غياب الإسباني جوردي ألبا، الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة تورونتو أيضًا.

وبتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي، تعقد وضع الفريق في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية؛ حيث يحتل المركز الـ13 في القسم الشرقي بـ33 نقطة بعد خوضه 30 مباراة، ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، علمًا أن مونتريال خاض 31 مباراة حتى الآن.
 


تاتا مارتينو: لن نخاطر بميسي
بدوره، أكد مدرب إنتر ميامي، جيراردو "تاتا" مارتينو، أنهم لن يخاطروا بعودة ميسي. وقال المدرب في مؤتمر صحفي مساء السبت: "لن نخاطر بأي شكل من الأشكال" في حالة ميسي.

وأضاف مارتينو: "عندما نفسر أن الخطر ما يزال كامنًا، فإن اللاعب (ميسي) تم استبعاده من المباراة. لكن لا يمكنني القول اليوم ما إذا كان سيُستبعد (أيضًا) من مباراة شيكاغو فاير"، في إشارة إلى مباراة الفريق يوم الأربعاء المقبل.

وأصر المدرب الأرجنتيني على أنهم سيواصلون تقييم حالة ميسي "مباراة تلو الأخرى"، ونفى استبعاد النجم الأرجنتيني لبقية الموسم التمهيدي، وأشار مارتينو إلى أن حالة "البرغوث" تتحسن بشكل مستمر، وأنه تدرب أول أمس الجمعة "بشكل أفضل"، رغم أنه يواصل العمل على هامش المران الجماعي.

وتابع: "إنني مهتم أكثر بأن يكون ليو في حالة جيدة، وأن يكون جوردي ألبا (المُصاب أيضًا) في صحة جيدة، لكن لسوء الحظ، لا يمكننا الاعتماد عليهما في الجزء الأكثر أهمية من الموسم".

وشدد المدرب على أن فريقه وصل إلى المرحلة الأخيرة من الموسم بالقليل جدًا من القوة والأفراد، بسبب "جنون" المباريات التي كان عليهم خوضها في الشهرين الماضيين، الأمر الذي جعلهم يعانون من "إرهاق بدني وذهني" كبير.

وأشاد مارتينو بلاعبيه الذين لم يستسلموا حتى نهاية اللقاء ضد نيويورك سيتي وتمكنوا من إدراك التعادل، في حين أبدى قلقه بشأن الإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي غادر الملعب الليلة الماضية بسبب آلام بدنية.

ومع ذلك، يفكر مارتينو بالفعل في مواجهة شيكاغو فاير (الحادي عشر برصيد 37 نقطة في 31 مباراة)، والتي في رأيه ستكون "حاسمة تمامًا" في الصراع على الأدوار الإقصائية.

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