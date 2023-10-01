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غداً.. برشلونة يوقع عقداً جديداً مع أحد نجومه
Alsumaria Tv
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يستعد برشلونة للإعلان عن تجديد عقد نجمه الشاب لامين يامال، حيث ينتهي ارتباطه الحالي بالنادي مع انقضاء الموسم الجاري.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يامال (16 عاما) سيوقع عقده الجديد مع برشلونة، غدا الاثنين، حتى عام 2026.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه تم التوصل لاتفاق حول تجديد عقد يامال قبل الجولة الصيفية في الولايات المتحدة، كما تم التوقيع داخليا مع والده.
وأضافت الصحيفة، أن البارسا اتفق مع خورخي مينديز وكيل اللاعب، على التجديد حتى عام 2030، عندما يبلغ يامال 18 عاما.
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