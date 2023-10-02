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ما حقيقة استبعاد مناف يونس عن صفوف المنتخب الوطني؟
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السومرية نيوز – رياضة
بين المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الاثنين، حقيقة استبعاد مدافع فريق الشرطة مناف يونس، عن صفوف المنتخب الوطني.
وقال عماد، إن "ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استبعاد مدافع فريق الشرطة مناف يونس، عن صفوف المنتخب الوطني إنما هي أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة "، مبيناً أن" مسألة تواجد اللاعب من عدمها في الاستحقاق المقبل مرتبطة بما يحدده الملاك التدريبي".
وأضاف، أن "عدم تماثل اللاعبين آلان محيي الدين وسعد ناطق وعلي فائز للشفاء التام من الإصابات التي تعرضوا لها في أوقات سابقة جعلهم خارج القائمة الرسمية المعتمدة من قبل الجهاز الفني الإسباني بقيادة خيسوس كاساس للمشاركة في بطولة الأردن الدولية التي من المؤمل انطلاقها في العاشر من تشرين الأول الحالي وتستمر لغاية السابع عشر منه". بحسب الصحيفة الرسمية
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