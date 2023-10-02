اتحاد الكرة يتدخل لتسوية قضية اللاعب لؤي العاني

وجاء ذلك بعد تصاعد الخلافات بين إدارة الناديين، والتلويح بالشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو محكمة كاس لفك النزاع حول عقد لؤي العاني.ووجهت لجنة الانضباط، الدعوة للعاني وممثل قانوني عن الزوراء والطلبة، بناء على الشكوى المقدمة من الزوراء ضد اللاعب، وستعقد الجلسة بعد غد الأربعاء.وكان العاني أثار أزمة حادة بين الزوراء فريقه السابق والطلبة الذي انضم له مؤخرا رغم توقيعه لعقد تمديد مشواره لموسم إضافي مع الكتيبة البيضاء.ورغم مساعي العاني بإعادة مقدم العقد إلى الزوراء، لكن إدارة الأخير تفضل عدم منحه الاستغناء مع فرض عقوبات انضباطية تصل إلى الإيقاف.يذكر أن العاني (24 عاما) يواصل تدريباته مع الطلبة في معسكر أربيل تحضيرا لدوري المحترفين، كما شارك في ودية فريقه الحالي ضد نوروز.