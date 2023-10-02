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بشرط جزائي خيالي.. برشلونة يجدد عقد نجمه الواعد حتى عام 2026
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أكد نادى برشلونة الاسباني، اليوم الاثنين، بشكل رسمي تجديد عقد لاعبه الشاب لامين يامال حتى عام 2026، بشرط جزائى مليار يورو.
وقال نادى برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه جاء فيه، "سيوقع لامين يامال لاعب نادي برشلونة عقدًا جديدًا اليوم الإثنين".
وأضاف البيان: "توصل نادي برشلونة ولامين يامال إلى اتفاق بشأن عقد جديد يربط اللاعب بالنادي حتى 30 حزيران 2026 ، مع تحديد الشرط الجزائي بمبلغ مليار يورو".
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