بشرط جزائي خيالي.. برشلونة يجدد عقد نجمه الواعد حتى عام 2026

وقال نادى برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه جاء فيه، "سيوقع لامين يامال لاعب نادي برشلونة عقدًا جديدًا اليوم الإثنين".وأضاف البيان: "توصل نادي برشلونة ولامين يامال إلى اتفاق بشأن عقد جديد يربط اللاعب بالنادي حتى 30 حزيران 2026 ، مع تحديد الشرط الجزائي بمبلغ مليار يورو".