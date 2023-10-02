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القوة الجوية يهزم أجمك الأوزبكي في أبطال آسيا
Alsumaria Tv
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حقق فريق نادي القوة الجوية، الفوز على مستضيفه فريق أجمك الاوزبكي بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري ابطال آسيا.
وسجل نادي القوة الجوية هدفه الأول في المباراة عبر اللاعب علي جاسم عند الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل اللاعب الفريق الأوزبكي سانزهار تورسونوف هدفاً في مرماه يمنح الثاني للصقور.
فيما جاء هدف أجمك عبر اللاعب شيافاش حقنازاري في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيد نقاطه إلى أربع نقاط من أصل مباراتين، فيما بقي أجمك بالمركز الأخير دون نقاط.
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