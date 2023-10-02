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فاران: اليونايتد قادر على الفوز بدوري الابطال
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
صرح مدافع فريق مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي رفائيل فاران، اليوم الاثنين، أن فريقه قادر على التنافس مع أفضل فرق في العالم والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال فاران في المؤتمر الصحفي لمباراة جلطة سراي: "فريق مانشستر يونايتد هذا جيد بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا، ما زلت أعتقد أننا قادرون على التنافس مع أفضل الفرق في العالم".
واضاف: "المنافسة تُحسم بناءً على التفاصيل وعليك أن تكون فعالاً للفوز بها. علينا أن نكون فعالين أمام المرمى، هذا هو الواقع. لدينا الجودة في الفريق للفوز بها، لكن علينا أن نتحسن".
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