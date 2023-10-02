فاران: اليونايتد قادر على الفوز بدوري الابطال

وقال فاران في المؤتمر الصحفي لمباراة جلطة سراي: "فريق مانشستر يونايتد هذا جيد بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا، ما زلت أعتقد أننا قادرون على التنافس مع أفضل الفرق في العالم".واضاف: "المنافسة تُحسم بناءً على التفاصيل وعليك أن تكون فعالاً للفوز بها. علينا أن نكون فعالين أمام المرمى، هذا هو الواقع. لدينا الجودة في الفريق للفوز بها، لكن علينا أن نتحسن".