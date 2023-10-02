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قاسم سليماني يتسبب بإلغاء مباراة ضمن دوري ابطال اسيا

رياضة

2023-10-02 | 12:41
قاسم سليماني يتسبب بإلغاء مباراة ضمن دوري ابطال اسيا
المصدر:
وكالات
8,364 مشاهدة

رفض نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الاثنين، خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، على استاد نقش جهان بأصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.

ولم يدخل لاعبو الاتحاد أرضية الملعب، بسبب وجود مجسم للراحل قاسم سليماني القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني.

وغادر فريق الاتحاد الاستاد تماما، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.

وقال مصدر مطلع، إن الاتحاد الآسيوي سوف يصدر بيانا بعد قليل بشأن أحداث المباراة، التي كان من المفترض أن تنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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