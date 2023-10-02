التعادل يحسم لقاء الزوراء والرفاع بكأس الاتحاد الآسيوي

تعادل فريق الزوراء العراقي، اليوم الاثنين، أمام نظيره الرفاع البحريني بهدف واحد لكل منهما.

واقيمت المباراة وهي ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في البحرين.



وسيلتقي الزوراء نظيره فريق النجمة اللبناني في 23 تشرين الأول الحالي في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة.