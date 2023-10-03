توخيل يعلق على موقف بايرن من استعادة بواتينج

ويستعد بايرن لزيارة كوبنهاجن في عقر داره اليوم الثلاثاء في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.وخلال مؤتمر صحفي، سئل توخيل عن وضع بواتينج، فأجاب :"من حقنا السماح للاعب حقق النجاح في هذا النادي، التدرب داخل مرافقه، فهو يريد الحفاظ على لياقته البدنية، ولقد منحناه هذه الفرصة، وبعدها سنتخذ قراراً".ويفكر النادي في التعاقد مع لاعبه السابق من جديد، لا سيما بعدما اضطر لخوض مباراته الأولى في كأس ألمانيا بدون أي قلب دفاع نظراً للإصابات التي ضربت لاعبي الخط الخلفي.وكشف المدرب الألماني عن رفض بواتينج لعرض في الصيف لأنه لم يكن لائقا بما يكفي، مضيفا "هو لاعب متميز، وأظهر ذلك على مدار سنوات في ناد كبير بحجم بايرن، وكذلك مع المنتخب الألماني".وأتم: "الأبواب مفتوحة دائما أمامه، وعندما يطلب منا لاعب مثله ذلك، فمن الطبيعي أن نمنحه الفرصة، وبعدها ندرس الأمر ونضعه بعين الاعتبار".