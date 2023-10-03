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ليالي الأبطال تخطف أنظار العالم.. قمة تجمع مدريد ونابولي والأنتر يواجه بنفيكا اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3-10-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره جالاتا سراي التركي، ويلعب أرسنال مع لانس.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريد بول سالزبورج – النمسا x ريال سوسييداد – إسبانيا الساعة 7:45 مساء
يونيون برلين – ألمانيا x سبورتينج براجا – البرتغال الساعة 7:45 مساء
مانشستر يونايتد – إنجلترا x جالاتا سراي – تركيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
كوبنهاجن – الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
إنتر ميلان – إيطاليا x بنفيكا – البرتغال الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نابولي – إيطاليا x ريال مدريد – إسبانيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
لانس – فرنسا x أرسنال – إنجلترا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء
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