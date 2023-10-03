ليالي الأبطال تخطف أنظار العالم.. قمة تجمع مدريد ونابولي والأنتر يواجه بنفيكا اليوم

السومرية نيوز – رياضة



تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 3-10-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف نابولي الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره جالاتا سراي التركي، ويلعب أرسنال مع لانس.







ريد بول سالزبورج – النمسا x ريال سوسييداد – إسبانيا الساعة 7:45 مساء



يونيون برلين – ألمانيا x سبورتينج براجا – البرتغال الساعة 7:45 مساء



مانشستر يونايتد – إنجلترا x جالاتا سراي – تركيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2



كوبنهاجن – الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5



إنتر ميلان – إيطاليا x بنفيكا – البرتغال الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



نابولي – إيطاليا x ريال مدريد – إسبانيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



لانس – فرنسا x أرسنال – إنجلترا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةريد بول سالزبورج – النمسا x ريال سوسييداد – إسبانيا الساعة 7:45 مساءيونيون برلين – ألمانيا x سبورتينج براجا – البرتغال الساعة 7:45 مساءمانشستر يونايتد – إنجلترا x جالاتا سراي – تركيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2كوبنهاجن – الدنمارك x بايرن ميونخ- ألمانيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5إنتر ميلان – إيطاليا x بنفيكا – البرتغال الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4نابولي – إيطاليا x ريال مدريد – إسبانيا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1لانس – فرنسا x أرسنال – إنجلترا الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3بي إس في آيندهوفن – هولندا x إشبيلية - إسبانيا - الساعة 10 مساء