صحفية إسبانية تكشف بديل مبابي في ريال مدريد

وشهد موسم الانتقالات الصيفية المنصرم شد وجذب بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان من أجل رفض اللاعب التجديد مع الفريق، وهو الأمر الذي جعل البعض يؤكد أن اللاعب سينتقل بشكل مجاني إلى ريال مدريد في صيف 2024 بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.لكن وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، قد دخل المشهد في الأونة الأخيرة في ظل الضباب حول مستقبل مبابي بعدما أكدت إدارة باريس في وقت سابق عن عودة العلاقات لطبيعتها مع اللاعب.وقالت الصحيفة أن أوسيمين كان أيضًا من ضمن أولويات النادي الملكي في الصيف المنصرم، وهو ما جعله يأتي في المرتبة الأولى لتعويض صفقة مبابي في حال فشلها في الصيف المقبل.وأضافت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة التي نشبت مؤخرًا بين اللاعب وإدارة ناديه الحالي قد تقربه من الميرينجي، خاصة أنه يمتلك عقد مع نابولي حتى صيف 1015، على الرغم من أنه قد توصل لاتفاق على تمديد العقد مع البارتينوبي حتى 2027 في وقت سابق.