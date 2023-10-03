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فرصة لميسي للعودة إلى برشلونة.. إنتر ميامي تعهد له بذلك!
رياضة
2023-10-03 | 07:44
1,173 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
تعهد نادي إنتر ميامي الأمريكي، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإمكانية تنظيم مباراة وداعية ضد ناديه السابق برشلونة، والعودة لملاقاة جماهير الفريق الكتالوني الذي ترعرع فيه منذ الصغر.
وأكد خورخي ماس أحد مالكي النادي الأمريكي في مقابلة نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أحد بنود الاتفاق للحصول على توقيع ميسي كان التعهد بإمكانية تنظيم مباراة وداعية "للبرغوث" أمام فريقه السابق برشلونة، بعدما رحل عنه بطريقة لم يحبها وبدون وداع جماهيره، عندما انتقل لمدة موسمين إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى إنتر ميامي الصيف الماضي".
وقال ماس: "بالطبع كانت الضغوط شديدة خلال تلك الفترة، بما أنه اللاعب الأفضل في العالم. كانت هناك منافسة شرسة على ضمه، ليس فقط من جانب باريس سان جيرمان الذي كان يبحث عن تجديد عقده، لكن أيضًا العودة المحتملة لبرشلونة والعروض القادمة إليه من السعودية، وكذلك من الأرجنتين".
وإزاء هذا الوضع، تعهد المسؤول في الفريق الأمريكي للنجم الأرجنتيني بإمكانية تنظيم مباراة وداعية لجماهير برشلونة عبر مباراة ودية مع إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة عندما تحين المناسبة، إذ إن رحيله عن برشلونة لم يكن يرضيه ولم يستطع أن يودع ناديه الذي استقبله عندما كان طفلا، بالشكل اللائق.
وكان ميسي (36 عامًا) قد لعب في برشلونة من 2004 وحتى 2021، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان بسبب الظروف المالية للنادي الكتالوني الذي فشل في تجديد عقده بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، وتحديد سقف للرواتب من قبل "الليغا" الإسبانية، وبعد عامين قرر مغادرة فرنسا، وخوض تجربة أقل حدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
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