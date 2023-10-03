انس الجابر تودع الصين المفتوحة للتنس

واستهلت أنس التي توجت باللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية السبت الماضي في دورة نينغبو الصينية، مواجهتها ضد كوستيوك بخسارة إرسالها في الشوط الأول، وانتظرت حتى الشوط العاشر كي ترد التحية مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6، لكنها خسرت الشوط الفاصل 5-7 وبالتالي المجموعة الأولى 6-7.ونجحت أنس في كسر إرسال الأوكرانية في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1-1 في طريقها إلى كسب ستة أشواط متتالية وإنهائها المجموعة لصالحها 6-1 والمباراة في ساعة و17 دقيقة.