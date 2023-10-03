للشهر الثاني تواليا.. رونالدو يحافظ على جائزة الأفضل بالدوري السعودي

وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، جائزة أفضل لاعب في شهر أيلول، بعد مستواه الرائع، وتصدره جدول هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.بذلك يحافظ الدون على جائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي للشهر الثاني على التوالي، بعد تتويجه بها في شهر آب الماضي.كما توّج مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو بجائزة الأفضل في الشهر الماضي.وحصل مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة، على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر أيلول الماضي.وذهبت جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي، إلى معاذ فقيهي لاعب التعاون.يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد والتعاون صاحبي المركزين الثاني والثالث.