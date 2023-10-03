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الكهرباء يهزم أهلي حلب في كأس الاتحاد الآسيوي
رياضة
2023-10-03 | 16:00
المصدر:
السومرية نيوز
1,838 مشاهدة
تمكن فريق الكهرباء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره أهلي حلب في كأس الاتحاد الآسيوي.
وسجل الكهرباء هدفين في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب الملك عبد العزيز في السعودية.
وسيلتقي الكهرباء نظيره الوحدات الاردني في 24 من تشرين الاول الحالي.
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