الكهرباء يهزم أهلي حلب في كأس الاتحاد الآسيوي

تمكن فريق الكهرباء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره أهلي حلب في كأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل الكهرباء هدفين في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب الملك عبد العزيز في السعودية. وسيلتقي الكهرباء نظيره الوحدات الاردني في 24 من تشرين الاول الحالي.