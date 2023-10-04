في دوري أبطال أوروبا.. بيلينجهام يعادل رقم رونالدو مع ريال مدريد

وفاز ريال مدريد 3-2، جاءت عن طريق فينيسوس جونيور وبيلينغهام وأليكس ميريت بالخطأ في مرماه لصالح الميرنغي، فيما سجل بيوتر زيلينسكي وليو أوستيجارد هدفي نابولي.ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم بيلينغهام بشكل مباشر في 11 هدفا خلال 9 مباريات مع فريق ريال مدريد حيث سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.وهو يعد أكثر لاعب لا يلعب بمركز الهجوم مساهمة للأهداف في جميع المسابقات بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم 2023-2024.وعادل النجم الإنجليزي رقما قياسيا آخر بعدما أصبح ثالث لاعب يسجل في أول مباراتين له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد كل من كريستيان كاريمبيو في 1998 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009.وتمكن بيلينغهام من تسجيل 6 أهداف خلال 8 مباريات في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد، كما صنع هدفين، إضافة لتسجيل هدفين في دوري أبطال أوروبا.كما يعتلي لاعب الوسط الإنجليزي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 6 أهداف، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 5 أهداف.