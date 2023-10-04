كأس الاتحاد الآسيوي.. الكهرباء يكسب الثناء بموقف إنساني يخص شرار حيدر (صور)

السومرية نيوز – رياضة



اعتلى فريق الكهرباء العراقي صدارة المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تغلبه على أهلي حلب السوري بهدفين دون رد، في ختام منافسات الجولة الثانية.







وبهذه النتيجة، قفز فريق الكهرباء لصدارة المجموعة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف الكويت الكويتي، ويليه الوحدات الأردني بـ3 نقاط، فيما حلَّ أهلي حلب أخيرًا بلا نقاط.



ووصف مدرب فريق الكهرباء، لؤي صلاح، الانتصار الأول في تاريخ مشاركات فريقه الخارجية بالمستحق، لافتًا إلى أن لاعبيه قدّموا مباراة متكاملة، واستطاعوا فرض أسلوبهم الفني الخاص خلال شوطي المباراة.



وأضاف صلاح عقب نهاية المباراة: "هذا الفوز منحنا خطوة للأمام، ولابد أن أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي بذلوها داخل الملعب، وفي نفس الوقت، يجب علينا الثناء على فريق أهلي حلب، الذي يعد من الأندية المحترمة في سوريا". تقدم فريق الكهرباء بالهدف الأول عن طريق نجم شوان عند الدقيقة (80)، وفي الدقيقة (94) ضاعف الغاني دينيز تاييه النتيجة بالهدف الثاني، كما أضاع الفريق العراقي ركلة جزاء، أهدرها المحترف السنغالي داودا ديمي.وبهذه النتيجة، قفز فريق الكهرباء لصدارة المجموعة بـ4 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف الكويت الكويتي، ويليه الوحدات الأردني بـ3 نقاط، فيما حلَّ أهلي حلب أخيرًا بلا نقاط.ووصف مدرب فريق الكهرباء، لؤي صلاح، الانتصار الأول في تاريخ مشاركات فريقه الخارجية بالمستحق، لافتًا إلى أن لاعبيه قدّموا مباراة متكاملة، واستطاعوا فرض أسلوبهم الفني الخاص خلال شوطي المباراة.وأضاف صلاح عقب نهاية المباراة: "هذا الفوز منحنا خطوة للأمام، ولابد أن أشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة التي بذلوها داخل الملعب، وفي نفس الوقت، يجب علينا الثناء على فريق أهلي حلب، الذي يعد من الأندية المحترمة في سوريا".





وعرفت المباراة موقفًا إنسانيًا من نادي الكهرباء العراقي، بالوقوف دقيقة صمت على رحيل نجم الكرة العراقية، شرار حيدر، والذي توفي في الأيام الماضية في إحدى مستشفيات تركيا، بعد دخوله في غيبوبة دامت لعدة أيام.

من هو شرار حيدر؟

‎‎شرار حيدر مواليد العام 1971 وهو خريج كلية الآداب قسم الإعلام ومن أبرز لاعبي كرة القدم العراقيين الذين قاموا باللعب في المنتخب العراقي، وقام بعمل العديد من الإنجازات، وخاض العديد من المباريات الفريدة، بالإضافة إلى أنه قام باللعب في نادي الرشيد العراقي، ثم توجه إلى اللعب في خط الدفاع.



وكان الراحل يتميز باللياقة الجسمانية واللعب بشكل مميز حيث كان يجيد مراقبة الخصم والحصول على الكرة منه في الوقت المناسب لإحراز الأهداف.



ومثّل الراحل حيدر المنتخب العراقي في أكثر من مناسبة، أبرزها بطولة الخليج العربي في الكويت 1990، وتصفيات أولمبياد سيول 1988، وتصفيات مونديال 1990، كما ارتدى قميص أندية الرشيد والقوة الجوية والطلبة، واحترف اللعب مع شباب باتنة الجزائري، واستقر في لندن عام 1999، وعاد إلى بغداد بعد عام 2003، ليتولى إدارة نادي الكرخ حتى استقالته العام الماضي.



وقد هرب من العراق بعهد حكم صدام حسين وذهب إلى الجزائر وأنظم إلى نادي شباب باتنة مع رفقة زميله سعد قيس.



وعاد حيدر الى العراق بعد الغزو 2003 من أجل إعادة بناء الرياضة العراقية وظل سنوات طويلة يحاول دون جدوى، ثم غادرها بعد تنازله عن رئاسة نادي الكرخ وعاد إلى لندن ليكمل حياته هناك كونه يحمل الجنسية الانكليزية إضافة للعراقية، وذلك بعد أن فشلت مساعيه في تصحيح أوضاع الكرة العراقية حيث رُشح عدة مرات لمنصب وزارة الشباب والرياضة لكنه لم يحالفه الحظ.