قبل يوم من نهاية الميركاتو.. احمد إبراهيم ينتقل الى زاخو

وفضل إبراهيم (31 عاماً) خوض تجربة جديدة مع أندية كردستان بعد موسم ناجح مع فريقه السابق أربيل، لينهي الجدل حول العودة لتمثيل أندية العاصمة بغداد أو الموافقة على العروض الخارجية التي تلقاها في الميركاتو الصيفي.وأبرم إبراهيم، صفقة الانتقال إلى زاخو قبل نهاية الميركاتو العراقي بيوم واحد، لينضم المدافع الخبير إلى قائمة المدير الفني القطري طلال البلوشي، لينتظر التحاقه بالتدريبات مع أبناء الخابور بعد عودة الكتيبة الحمراء من المعسكر التدريبي الخارجي المقام حالياً بمدينة أنطاليا التركية.ويعد إبراهيم، واحداً من أبرز الأسماء الدولية التي ساهمت بشكل فعال بالموسم السابق مع أربيل في تحسن نتائجه بمرحلة الإياب، علاوة على وصوله للمربع الذهبي لبطولة الكأس.ورغم ثبات مستواه على مدار الفترة الماضية، إلا أنه فقد موقعه في قائمة المنتخب العراقي بعد اعتماد المدرب كاساس على عناصر شابة وأخرى من المحترفين في أوروبا لشغل مركز "الليبرو".وخاض إبراهيم، تجارب عديدة مع الأندية العراقية أبرزها أربيل الذي حقق معه الدوري الممتاز، ووصافة كأس الاتحاد الآسيوي، ولعب أيضاً مع القوة الجوية في موسم 2020-2021.ومثل إبراهيم، أندية خليجية كثيرة في مشواره الاحترافي، الذي انطلق مع الوصل الإماراتي في عام 2013، قبل أن ينتقل إلى عجمان والظفرة، ثم اللعب بصفوف الاتفاق السعودي في عام 2017، ليتجه إلى الدوري القطري وتمثيل العربي لموسمين متتاليين.وسيكون أحمد إبراهيم إلى جانب زميله الدولي أمجد عطوان، الذي انتقل لصفوف زاخو بالميركاتو الحالي، ليلعبا معاً بعد سنوات من الظهور المشترك مع أسود الرافدين.